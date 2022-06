États-Unis : Amber Heard a l’intention de faire appel

Un représentant de l’actrice a confirmé qu’elle allait contester le verdict rendu le 1er juin 2022, largement en faveur de Johnny Depp.

On s’en doutait, c’est désormais acté: Amber Heard fera appel du jugement rendu le 1er juin 2022 dans le procès pour diffamation qui l’opposait à son ex-mari, Johnny Depp. Un représentant de l’actrice a confirmé les informations dévoilées par le site d’ Entertainment Weekly au Huffington Post.

Peu après le verdict, qui la condamne à verser 15 millions de dollars au héros de «Pirates des Caraïbes» – tandis que lui devra lui en payer 13 de moins – l’Américaine de 36 ans a dit que sa déception était «au-delà des mots» et qu’elle avait «le cœur brisé que la montagne de preuves n’ait pas été suffisante pour contrer le pouvoir, l’influence et l’emprise disproportionnés» de son ex-mari.

Johnny Depp a quant à lui confié dans un communiqué que le jury lui avait rendu sa vie: «Depuis le début, l’objectif était de révéler la vérité, peu importe le résultat. Dire la vérité était quelque chose que je devais à mes enfants et à tous ceux qui ont continué à me soutenir. Je me sens en paix de savoir que j’ai accompli cela.» L’acteur américain souhaite maintenant reprendre le cours de son existence.