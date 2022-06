Etats-Unis: Amber Heard dénonce «la haine et le vitriol» en ligne durant le procès

États-Unis : Amber Heard dénonce «la haine et le vitriol» en ligne durant le procès

L’actrice Amber Heard s’est exprimée pour la première fois publiquement depuis la fin de son procès qui l’opposait à son ancien mari Johnny Depp.

À l’issue de six semaines de débats, les sept jurés du tribunal de Fairfax, aux États-Unis, ont conclu le 1er juin que les ex-époux s’étaient mutuellement diffamés par voie de presse. Mais ils ont octroyé plus de 10 millions de dollars à la vedette de «Pirates des Caraïbes», contre 2 millions seulement pour celle d’«Aquaman».

Appel

«Je suppose que les gens normaux ne connaissent pas» cette campagne d’insultes «et je ne le prends pas personnellement», a-t-elle dit lors d’une interview sur NBC, sa première depuis le procès. «Mais même quelqu’un qui est certain que je mérite cette haine et ce vitriol, même s’il pense que je mens, il ne peut pas me regarder dans les yeux et me dire qu’il pense que le traitement était équitable sur les réseaux sociaux», a-t-elle ajouté.