États-Unis : Amber Heard fait appel dans son procès contre Johnny Depp

Les avocats d’Amber Heard, qui ont échoué à obtenir l’annulation du procès pour vice de forme, ont formalisé jeudi leur intention de faire appel sur le fond. «Nous pensons que le tribunal a fait des erreurs qui ont empêché de prononcer un verdict juste, équitable et respectant le Premier amendement» de la Constitution qui garantit la liberté d’expression, ont expliqué ses porte-parole dans un communiqué. «Nos réalisons que cet appel va enflammer Twitter, mais c’est une étape nécessaire pour assurer que justice soit rendue», ont-ils ajouté.

50 millions demandés

Assurant que ce texte avait détruit sa réputation et sa carrière, Johnny Depp, 59 ans, avait poursuivi en diffamation son ex-femme pour obtenir 50 millions de dollars (quelque 48,6 millions de francs) en dommages et intérêts. Amber Heard avait contre-attaqué et demandait le double.