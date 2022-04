Procès: Amber Heard soupçonnée d’avoir trompé Johnny Depp avec Elon Musk

Des millions en jeu

En couple depuis 2011 et mariés de 2015 à 2016, Amber Heard et Johnny Depp s’accusent mutuellement de diffamation dans le cadre d’un divorce houleux. La star de «Pirates des Caraïbes» demande 50 millions de dollars de dommages et intérêts à son ex-femme, qui elle, en demande le double. Elle accuse notamment l’acteur de l’avoir frappée et traînée, avant de la pénétrer avec une bouteille de vin, en 2015. L’acteur nie en bloc.