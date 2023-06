À Madrid: Amber Heard tout sourire: «Je poursuis ma route, c'est la vie»

On l'avait laissée abattue il y a tout juste un an, après avoir perdu son procès contre son ex-mari, Johnny Depp, dans un procès retentissant, extrêmement violent où tous les coups étaient permis. L'actrice américaine a depuis pris le large, d'abord à Majorque puis à Madrid où elle se concentre sur sa petite fille de deux ans, Oonagh Paige. Elle s'était jusqu'ici fait très discrète, fuyant les caméras et les photographes.