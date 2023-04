Architecture: Ambiance «loft new-yorkais» pour ce nouveau lieu de fête au Luxembourg

1 / 16 Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Malt Factory

À deux pas des rives de Clausen, c'est un lieu qui cache bien son jeu. Une ancienne usine dédiée à la mise en bouteille de la bière est devenue officiellement, depuis quelques jours, un espace événementiel de 510 m². Et autant le dire de suite, la Malt Innovative Factory, c'est son nom, est un concept revendiqué. Un style «loft new yorkais» qui a conservé le caractère industriel et l'identité du site. La peinture blanche a assaini les murs, le plafond a été isolé, une dalle de bêton moderne coulée au sol, mais pénétrez dans l'espace ouvert du rez-de-chaussée et vous entendrez presqu'encore les palettes de bière quitter les lieux pour la livraison et les cliquetis des bouteilles qui s'entrechoquent.

Pourtant, plusieurs décennies après la cessation de l'activité brasserie, c'est désormais un open space propriété de M Immobilier et destiné à accueillir «tous les types d'événements». Il a fallu quelques années de chantier pour que naisse le projet actuel, auquel ont donné vie les cabinets Fabeck Architectes et Bureau 2001, et porté aujourd'hui par l'agence Shine a light. La salle a été mise aux normes pour accueillir jusqu'à 344 personnes, le chauffage a été changé, les gaines de ventilation ajoutées. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'équipement technique et high-tech de haut niveau.

Un cocktail dinatoire «tout compris»

«Nous avons imaginé une installation immersive avec des projecteurs très puissants, un mur d'écran démontable et déplaçable de quinze mètres, un espace scénique, une régie qui permet de diriger depuis une tablette le son et la lumière», explique Stéphane Pauletto, fondateur de Shine a light. «Des technologies de pointe issues de sociétés à la fois luxembourgeoises et étrangères. L'objectif est de proposer à nos clients une offre clé en main pour optimiser les coûts», détaille l'homme pour L'essentiel. La Malt Innovative Factory a été équipée pour répondre selon lui à «90% des événements» sans besoins supplémentaires. Même les cuisines ont été optimisées pour faciliter le travail des traiteurs.

Mais qui peuvent être les clients d'un tel lieu? Des professionnels et des privés, répondent les gérants qui parlent de «polyvalence incroyable». Teambuilding, performance artistique, conférence, gala divers, cocktails dînatoires, business lunch, mariage… le catalogue d'événements compte déjà une vingtaine de références et «une dizaine de réservations» pour les semaines et mois à venir. «Le client a juste à venir, rien à apporter, rien à aménager», souffle Stéphane Pauletto.

Le concept a été pensé pour «mutualiser et donc alléger le coût par personne». À titre d'exemple non exhaustif, comptez 100 euros par tête pour un team building d'environ 30 ou 40 personnes, 200 euros par tête pour un cocktail dinatoire «tout compris, avec portier, hôtesses, vestiaire, traiteur, infrastructure…».