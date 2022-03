Amélie Mauresmo dans la douleur

Entre deux averses, elle a passé laborieusement le premier tour de Roland-Garros mardi aux dépens de l'Ukrainienne Olga Savchuk, 81e mondiale, en trois sets 7-5, 4-6, 6-1.

La Française n'a pas joué un tennis de rêve et a fait quelques frayeurs à ses supporters. (AFP)

La Française jouait son premier match de la saison sur terre battue à cause d'une déchirure aux muscles intercostaux, conséquence d'une mauvaise toux ramenée d'un match de Fed Cup au Japon fin avril. Mauresmo n'a pas pu donner sa pleine puissance au service, ce dont l'Ukrainienne a profité pour lui prendre cinq fois son engagement. Ses coups ont paru souvent trop courts et manquant de tranchant face à une joueuse qu'elle avait déjà dominée deux fois, beaucoup plus facilement, cette saison.