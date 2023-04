Luxembourg/Belgique : Améliorer les soins en zone frontalière

Les gouvernements luxembourgeois et belge ont un accord.

Le Luxembourg et la Belgique ont enfin signé, mercredi, lors d'un sommet à Bruxelles, l'accord cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière. Concrètement, il crée une base légale qui facilitera la coopération entre les deux systèmes de santé. Il doit donc permettre d'améliorer l'accès aux soins des patients résidents des espaces frontaliers et favoriser les échanges. Un tel accord existait déjà entre la Belgique et la France depuis 2007.