Royaume-Uni : Boris Johnson sous le coup d’un vote au Parlement

Les députés britanniques votent ce jeudi sur la possibilité à terme de destituer le Premier ministre après ses manquements liés au rassemblement illégal durant le confinement.

La crise n’en finit pas Boris Johnson: les députés britanniques débattent et votent jeudi sur le «partygate», ces fêtes organisées à Downing Street pendant les confinements qui ont valu une amende au Premier ministre. Le dirigeant conservateur a-t-il sciemment trompé le Parlement? Vu sa majorité, peu de risques que la chambre des Communes approuve le lancement d’une procédure parlementaire risquant de le pousser à la démission.

Mais ce vote, qui donnera surtout une idée du niveau de soutien de ses troupes, empêche Boris Johnson de tourner la page de ce scandale. L’affaire, passée un temps au second plan de la guerre en Ukraine, a été relancée la semaine dernière lorsqu’il a reçu une amende pour manquements aux restrictions anti-Covid en participant à un pot surprise pour ses 56 ans en juin 2020, devenant ainsi le premier chef de gouvernement britannique en exercice sanctionné pour avoir enfreint la loi.

Excuses «sans réserves»

En visite en Inde, il sera absent du Parlement. Mardi, il y a répété ses excuses «sans réserves» aux députés et aux Britanniques, affirmant qu’il ne lui «était pas venu à l’esprit» que ce rassemblement, d’une dizaine de minutes tout au plus selon lui, «puisse constituer une violation des règles» alors en vigueur. Pas de quoi convaincre l’opposition, qui a déposé une motion de débat à la chambre des Communes pour savoir si le Premier ministre a sciemment trompé le Parlement en répétant maintes et maintes fois au palais de Westminster qu’il avait respecté toutes les règles.