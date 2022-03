Pays-Bas : Amende record pour un patron de coffee shop

Le propriétaire du plus grand coffee shop des Pays-Bas a été condamné jeudi à 10 millions d'euros d'amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

La possession et la consommation de moins de cinq grammes de cannabis sont autorisées aux Pays-Bas depuis 1976.

Le parquet avait requis une amende de 28 millions d'euros, correspondant selon l'accusation aux revenus illégaux, et 18 mois de prison, à l'encontre du propriétaire du Checkpoint situé à Terneuzen, à la frontière belgo-néerlandaise. Le local accueillait 2 à 3 000 clients par jour, essentiellement belges et français.

L'homme de 58 ans a également été reconnu coupable d'appartenance à une organisation criminelle. «Le Checkpoint était un coffee shop bien organisé, comme l'étaient également l'approvisionnement, la transformation et le stockage», a expliqué le tribunal.

Les autorités locales en cause

Me Beckers a jugé «clémente» la peine infligée à son client, qui a quatorze jours pour faire appel. «C'est à mon client de décider s'il fera appel.»

Les peines prononcées à l'encontre des 15 co-accusés du propriétaire du Checkpoint vont de 120 heures de travaux d'intérêt public pour les simples livreurs à 12 semaines de prison, dont six avec sursis, pour le manager et trois employés du coffee shop. Ces derniers étaient chargés de l'approvisionnement en cannabis.

Plus de 200 kilos de cannabis avaient été saisis par la police dans le coffee shop et les bâtiments voisins en 2007 et 2008. Les 700 coffee shops des Pays-Bas ne sont autorisés à stocker que 500 grammes au maximum.