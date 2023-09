Une amende et un match à huis clos contre la Roumanie

Inquam Photos via REUTERS

Les chants et les banderoles pro-Serbie des supporters roumains avaient entraîné une interruption du match.

Le 12 septembre dernier, le match qualificatif pour l’Euro 2024 Roumanie – Kosovo (2-0) avait dû être interrompu en raison de l’attitude des ultras roumains, qui ont déployé des banderoles et entonné des chants pro-Serbie. Ils ont scandé «Serbie, Serbie, Serbie» et sorti une banderole aux couleurs rouge bleue et blanche de la Serbie sur laquelle était écrit: «Le Kosovo, c’est la Serbie».