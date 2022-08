Aéronautique : American Airlines passe commande de vingt avions supersoniques

La compagnie américaine emboîte le pas de sa concurrente United Airlines et s’engage à son tour sur des appareils Overture du constructeur Boom dont la mise en service est prévue en 2029.

La compagnie aérienne American Airlines (AA) a annoncé mardi avoir passé commande de 20 avions supersoniques Overture, fabriqués par le constructeur aéronautique Boom, qui prévoit leur mise en service en 2029, un quart de siècle après le retrait du mythique Concorde. Dans un communiqué, AA a indiqué avoir versé des arrhes et disposer d’une option pour 40 appareils supplémentaires.

Ni AA ni Boom n’ont communiqué d’éléments sur le montant de cette commande, qui intervient un peu plus d’un an après que United Airlines s’est engagé sur 15 appareils Overture, en juin 2021, avec une option pour 35 engins supplémentaires. Une porte-parole du constructeur américain Boom a néanmoins confirmé que la société visait un prix de 200 millions de dollars pour l’Overture, comme annoncé préalablement par d’autres médias.

Capable de voler à 2100 km/h

Selon Boom, l’Overture, doté d’une capacité de 65 à 80 passagers, pourra atteindre Mach 1,7, soit environ 2100 km/h, le double de la vitesse des avions de ligne les plus rapides actuellement en service. Sur certaines lignes, le constructeur prévoit que le temps de trajet sera réduit de moitié par rapport à la durée actuelle des vols. Le communiqué mentionne un vol reliant Miami à Londres en moins de 5 heures, contre un peu moins de 9 heures aujourd’hui.

En service de 1976 à 2003 chez Air France et British Airways, le Concorde n’a jamais été rentable. L’abandon de son exploitation a été accéléré par le crash d’un appareil au décollage de Paris qui a fait 113 morts en 2000.

