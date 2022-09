Affaire Hamraoui/Football : Aminata Diallo placée en détention provisoire

La footballeuse Aminata Diallo, mise en examen vendredi pour «violences aggravées» et «association de malfaiteurs», a été placée en détention provisoire, mise en cause comme «la commanditaire» de l'agression de son ex-coéquipière au Paris SG Kheira Hamraoui.

«Elle n'a pas reconnu sa participation»

Quatre hommes, nés entre 1999 et 2003, ont également été mis en examen vendredi pour «association de malfaiteurs» et «violences aggravées», après leur arrestation cette semaine. Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire, et un troisième est ressorti libre, sous contrôle judiciaire. Selon une source proche du dossier, ces hommes ont mis en cause Aminata Diallo comme commanditaire, devant les enquêteurs. Ils ont également reconnu leur présence sur les lieux de l'agression mais nient avoir porté les coups.