Carnet noir: Amir foudroyé par une terrible nouvelle: «Je t’aime maman»

Solaire sur tous les plateaux de télé et sur scène, Amir s'est un peu éteint, foudroyé par la mort de sa mère, Carmi Haddad, qu'il a annoncée sur les réseaux sociaux samedi soir. Bouleversé, il a publié des photos de celle qui l'a mis au monde le 20 juin 1984 et lui a rendu un vibrant hommage.

«Maman chérie, être ton enfant c’est grandir heureux. Aimé, abrité, soutenu, et fort devant tout. Enfin tout… sauf cet énorme vide depuis ton départ», a écrit le chanteur. «Je t’aime maman, merci pour ce que tu as été et laisseras dans nos cœurs incrédules, un diamant, une étoile filante». Avant de citer les paroles de sa chanson, «Il était une femme»: «Sans toi, j’avoue, j’me sens triste comme une main de pianiste, qui aurait paumé son envie de jouer. Faut croire que sans toi, j’suis pas doué…».

Il a effacé toutes ses publications sur Instagram pour ne laisser que ce post en hommage à sa maman. Dans cette épreuve, il peut compter sur le soutien de sa femme, depuis 2014 et mère de ses deux petits garçons, Mikhaël né en 2019 et Or, né en 2022. Des célébrités lui ont aussi envoyé de la force. «Que son âme soit en paix dans le royaume des cieux. Votre maman vivra maintenant dans chacun de vos battements de cœur. Force et prière», a écrit Nikos Aliagas. «Paix à son âme, force à toi mon reuf et à toute ta famille», a ajouté Black M avec qui il a partagé le duo «Grandir», sorti au début de l'année.