Polémique au Proche-Orient : Amnesty accuse Tsahal d'avoir «ciblé» les civils

L'armée israélienne a fait preuve d'un «mépris choquant» pour les vies civiles à Gaza lors des 50 jours de guerre qui ont ravagé le territoire palestinien en juillet et août, affirme mercredi l'ONG.

Israël a rejeté les accusations de cette ONG, affirmant qu'elle ne fournissait «aucune preuve», ne tenait pas compte «des crimes de guerre perpétrés par le Hamas», le mouvement islamiste palestinien, et que son rapport était «un outil de propagande pour le Hamas et les autres groupes terroristes».

Mais cette organisation de défense des droits de l'Homme basée à Londres, y accuse «des groupes armés palestiniens d'avoir commis des crimes de guerre, en tirant des milliers de roquettes vers Israël, et tuant six civils dont un enfant». Du 8 juillet au 26 août, plus de 2 100 Palestiniens, en majorité des civils, ont péri dans l'offensive israélienne contre Gaza et plus de 70 côté israélien, la plupart des soldats.