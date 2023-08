Amnéville rend hommage aux victimes de l'incendie

«Je pense aux réactions de tous ceux qui sont tristes aujourd'hui et ont perdu toute espérance» après ce drame, a lancé l'abbé Fabrice Langenfeld aux quelque 150 personnes qui avaient pris place sur les bancs de l'église Saint-Joseph.

Parmi les victimes - 10 personnes en situation de handicap et un accompagnateur -, quatre étaient membres de l'association de parents d'enfants inadaptés (APEI) en Moselle : trois résidaient dans un foyer à Amnéville tandis que la quatrième était à l'institut médico-éducatif de Pierrevilliers. Jérôme, Fatima, Laure, et Marcelle avaient entre 40 et une cinquantaine d'années.