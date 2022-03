France/Grand Est : Amnéville, Rombas, plus pauvres et à la traîne

METZ - Une étude de France Stratégie pointe 33 villes moyennes où pauvreté, déclin démographique et emploi sont de vraies difficultés. Et le Grand Est est représenté.

Et, selon Le Parisien, les «mauvais élèves se tassent en grande partie dans le quart nord-est du pays». Et de citer, Épinal, Pont-à-Mousson, Forbach, Sarreguemines, Sedan ou encore plus près du Luxembourg Amnéville et Rombas qui n'ont pas profité de l'engouement de nombreux Français pour d'autres villes moyennes à travers le pays, depuis le début de la pandémie. Ces villes «portent les stigmates de la désindustrialisation, des taux de chômage et de pauvreté supérieurs à la médiane nationale sont constatés», développe l'étude, qui invite à «une étude plus précise à l'échelle locale pour comprendre tous les ressorts et déterminer les meilleures politiques publiques à mettre en place».