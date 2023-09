Demi Lovato «vit une relation incroyable»

Depuis qu’elle a rencontré le musicien Jordan Lutes, connu sous le nom de Jutes, en août 2022, Demi Lovato est sur un petit nuage. «Je vis une relation incroyable, a confié la chanteuse de 31 ans à la radio SiriusXM, lundi 11 septembre 2023. Mon copain a un an de plus que moi. Nous grandissons ensemble et c’est tellement sain».

Si elle a récemment balayé la rumeur la disant fiancée avec son chéri, Demi a toutefois admis qu’elle songeait au mariage et à fonder une famille avec lui, un jour. «Nous en avons parlé. Cela fait environ un an et demi qu’on est ensemble, donc nous prenons un peu notre temps. Je pense qu’il est important de ne pas précipiter les choses», a-t-elle dit. En tout cas, l’artiste ne s’est jamais sentie aussi heureuse: «Il y a quelque chose de magnétique entre nous et on se marre tout le temps. Je pense que si vous pouvez trouver quelqu’un qui vous fait vous sentir en sécurité, qui vous attire vraiment et avec qui vous riez constamment, c’est la formule d’une très bonne relation».