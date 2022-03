La streameuse américaine, active sur Twitch et OnlyFans, a trouvé un nouveau filon pour remplir ses comptes en banque déjà bien garnis.

Elle flaire les bonnes affaires : Amouranth vend ses flatulences à prix d’or et ça marche

Certainement influencée par Stéphanie Matto qui a lancé la tendance sur TikTok de vendre ses pets pour une petite fortune et avec visiblement beaucoup de succès, Amouranth a décidé de faire de même pour arrondir ses fins de mois.

Celle qui a été révélée sur Twitch en cumulant au fil des années plus de 5 millions d’abonnés sur la plateforme de streaming, avec notamment ses célèbres séances en bikini dans son jacuzzi, a annoncé dimanche qu’elle allait vendre des récipients contenant l’eau de son bain, des pets en bocal, mais aussi ses cheveux. Dans le détail, l’eau de bain usée est proposée pour la modique somme de 100 dollars l’unité et limitée à 3000 exemplaires. Pour le prix, on a tout de même droit à un petit bocal avec le couvercle signé de la main de l’influenceuse.

Un produit naturel

Pour ses flatulences, le prix prend l’ascenseur et il faut compter 1000 dollars pour se procurer un extrait du parfum de son postérieur. Seuls les 1000 premiers clients à passer commande seront servis. «Nous croyons qu’il ne faut capturer que les nuages les plus fins qui sortent naturellement, c’est pourquoi le produit est susceptible de nécessiter un temps de production de la part de Amouranth. Nous travaillons selon la devise «premier arrivé, premier servi» donc lorsqu’un nuage arrive, nous descendons dans la liste et les livrons au prochain nom disponible», explique-t-elle sur son site.