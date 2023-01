Nina Agdal et Logan Paul : Amoureux depuis plusieurs mois, ils ont décidé de ne plus se cacher

Le top danois Nina Agdal et le youtubeur américain Logan Paul, devenu boxeur et catcheur, sont amoureux depuis plusieurs mois et ont officialisé leur relation.

La rumeur, qui court depuis le mois de juin 2022, est désormais un fait: Nina Agdal et Logan Paul sont en couple. C’est le mannequin danois de 30 ans qui a officialisé les choses sur Instagram le 1er janvier 2023 avec une série de clichés la montrant avec le youtubeur américain de 27 ans, devenu boxeur et catcheur. «2022, le début de toi et moi», a écrit Nina en légende. Logan a ensuite partagé le post de sa compagne en story et écrit: «J’adore ce délice danois.»

Le jeune homme, victime d’une intoxication alimentaire à Gstaad, avait déjà plus ou moins évoqué son histoire avec le top au mois de décembre 2022 en publiant plusieurs images d’eux accompagnées des mots «J’ai de la chance». Avant de fréquenter Logan Paul, Nina Agdal a été en couple avec l’entrepreneur Ben Kaplan ainsi qu’avec Jack Brinkley-Cook (fils du mannequin Christie Brinkley) et Leonardo DiCaprio. Son homme, quant à lui, a eu des relations avec l’actrice Chloe Bennet et l’influenceuse Josie Canseco.