Amputé des deux jambes, il veut grimper l'Everest

Après des années de rééducation et d'entraînement, il prévoit l'ascension de l'Everest le mois prochain, projet qu'il présente sur son site internet avec le slogan «ni jambes, ni limites». Une fois le choc du handicap passé, «mon objectif a été de voir ce que je pouvais faire physiquement», explique-t-il à l'AFP avant de partir pour le camp de base de l'Everest.

Il expérimente le parachutisme, le kayak et le ski. «Cela m'a ouvert l'esprit et j'ai tout essayé», dit-il. Bientôt, il pourrait devenir le premier amputé au-dessus des genoux à se hisser sur «le Toit du monde» à 8 849 mètres.

Hari Budha Magar a grandi sur les contreforts de l'Himalaya: l'ascension de l'Everest est «un rêve d'enfant». «Quand je skiais, la vue des montagnes me rappelait l'Everest. Je me demandais tout le temps si je pourrais grimper un jour, alors j'ai essayé et j'ai réalisé que c'était possible», raconte-t-il.