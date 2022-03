Inclusion - Amputée des 4 membres, elle devient influenceuse beauté

Isabelle Weall partage ses tutos make-up avec plus d’un million d’abonnés. Elle souhaite donner une image plus positive du handicap et inspirer les personnes dans sa situation.

Isabelle Weall est suivie par près de 900 000 personnes sur TikTok et 400 000 sur Instagram. Instagram itz.izz

Suivie par plus d’un million de personnes sur Instagram, TikTok et YouTube, Isabelle Weall partage ses tutos maquillage. Sa particularité? Elle est amputée des quatre membres. Un handicap qui ne l’empêche pas de manier avec brio pinceaux et autres accessoires de make-up.

Cette popularité, la Britannique de 18 ans la doit à sa persévérance, son talent et a un petit coup de pouce du destin. «En 2018, j’ai posté un tuto maquillage réalisé avec une palette de fards à paupières Huda (ndlr: une marque de cosmétiques américaine), explique Isabelle Weall dans une interview accordée à The Sun. Je suis ensuite allée passer un examen et entre-temps, 200 000 personnes s’étaient abonnées à mon compte et des millions de messages m’avaient été envoyés. Huda Beauty avait partagé ma vidéo. Maintenant, la marque m’envoie toutes ses nouveautés pour que je les essaie.»

Inspirer les personnes en situation de handicap

Depuis, sa communauté ne cesse de prendre de l’ampleur. Isabelle Weall, qui travaille aussi comme assistante marketing chez un constructeur automobile, a, notamment, collaboré avec Next, une marque de vêtements, et Claire’s, enseigne spécialisée dans la vente de bijoux et d’accessoires.

Un job de rêve pour l’adolescente qui, en s’associant à ces marques, souhaite que le handicap soit mieux représenté et montrer aux personnes dans sa situation «qu’elles aussi peuvent le faire.» C’est d’ailleurs pour cette raison et pour répondre aux nombreuses questions posées sur son quotidien, qu’elle a ouvert sa chaîne YouTube en 2013, trois ans après que sa vie a basculé.

Placée dans un coma artificiel

En 2010, Isabelle Weall perd conscience après l’école. Elle est emmenée d’urgence à l’hôpital où le corps médical pose un diagnostic de méningite. Alors que son état se dégrade et que son cœur s’arrête de battre momentanément, la petite fille est placée dans un coma artificiel et amputée des quatre membres car le sang n’y circule plus. À son réveil, elle a besoin de temps pour comprendre et intégrer ce qui vient de lui arriver. «Tout était très confus, se rappelle-t-elle. Mais je me suis finalement dit que je ne pouvais rien changer à la situation et qu’il fallait que je fasse avec».