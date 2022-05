Guerre en Ukraine : Amputée des deux jambes, elle se marie à l'hôpital

Oksana, blessée par une mine, s'est unie à Victor pour le meilleur et pour le pire. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux.

En plus des bombes et des missiles, c'est une guerre de l'info et des images que se livrent l'Ukraine et la Russie. Le Parlement ukrainien a publié lundi une vidéo émouvante dont les réseaux sociaux se sont immédiatement saisis. On y découvre un moment de grâce entre Oksana et Victor, parents de deux enfants, tout juste mariés à l'hôpital de Lviv.