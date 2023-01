Aux Pays-Bas : Amsterdam inaugure son premier abri à vélos sous-marin

Avec près de 11 000 emplacements, deux abris représenteront ensemble le «plus grand abri à vélos de la ville», selon la municipalité, ce qui permettra également de retirer des trottoirs des supports pour vélos souvent surchargés. «Nous voulons garder la gare accessible et l'espace public accessible et attractif», a déclaré la municipalité dans un communiqué.

«Un monde lisse et léger»

Wurck décrit l'intérieur de l'abri comme «un monde lisse et léger, avec un sol coulé enduit et un plafond blanc sans couture», un contraste évoquant, selon le bureau, une huître. Le deuxième abri, sous le fleuve IJ et dont le design reflète ses courbes, sera accessible dès le 14 février et comptera 4 000 emplacements. «Maintenant vous savez que lorsque vous venez à la gare centrale, vous pouvez immédiatement garer votre vélo», a déclaré Melanie van der Horst, adjointe au maire en charge des transports.