Amsterdam soigne ses prostituées

La municipalité a présenté un plan de deux ans pour protéger ses 8 000 prostituées et aider celles qui voudraient sortir du milieu.

«Il est crucial d'améliorer la situation des prostitué(e)s (...) pour qu'ils et elles aient leur liberté de choix et courent moins le risque d'être sous contrôle de trafiquants d'être humains», a déclaré l'adjointe au maire chargée de la Santé et des Affaires sociales, Marijke Vos. «Il est extrêmement important de renforcer leur connaissance du droit du travail, et de les aider à changer de cap si c'est leur souhait», a-t-elle ajouté.