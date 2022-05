Make-up des yeux: Amusez-vous avec votre eye-liner

Le trait d’eye-liner ne fait pas que souligner la frange des cils. Il se trace de manière originale. On trouve des idées de looks partout sur Instagram, colorés ou non.

Le secret pour réussir son make-up ? La maquilleuse May Tahmina recommande de garder les yeux ouverts, d’utiliser un pinceau long et fin pour créer des lignes précises et de dessiner le trait dans à un mouvement fluide. Elle conseille aussi de détourner le dos du pinceau pour créer des points, ce qui rendra le résultat encore plus graphique.