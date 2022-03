Amy abuse de drogues avant d’aller au tribunal

C’est la panique dans l’entourage de la chanteuse britannique Amy Winehouse. «Amy est en train de s’autodétruire» a affirmé un de ses proches au quotidien The Sun.

On y voit la chanteuse totalement déboussolée d'abord au téléphone puis en train de fumer une pipe de crack.

Mais elle n’en est pas resté là. Malgré les avertissements d’un proche, elle a encore pris de la cocaïne, des ecstasy et six cachets de Valium. Et tout cela en l’espace de 19 minutes!