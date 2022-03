Amy cogne ses fans

La chanteuse britannique a semblerait-il quelques problèmes de communication avec son public. Lors du Glastonbury Festival, elle a donné plusieurs coups de coudes violents à son public.

Elle chante «Rehab» et on a bien compris que c’était «No, no, no»… Après une prestation plus qu’hésitante aux 90 ans de Mandela, la chanteuse britannique, en plus d’être limite sur ses chansons a été limite sur son comportement avec le public. Elle est allée au plus près et n’a pas apprécié cette trop grande proximité puisqu’elle s’est mis à donner des coups parfois même dans le vide.