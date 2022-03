Concert au Luxembourg - Amy Macdonald a fait plaisir à son public

Des spectateurs déjà là en 2010

La chanteuse pop a justement fait la part belle à son dernier album, «The human demand», passé relativement inaperçu car sorti en pleine crise du Covid-19. Le concert s’est ainsi ouvert par «You could be so much more» puis «The Hudson». Bien sûr, l’artiste n’a pas oublié ses vieux tubes, à la plus grande joie du public. Celui-ci chantait à tue-tête sur «Dream On», sur «Slow it down» à la demande de l’artiste et a bien sûr vibré sur «This is a life», le tube ultime auquel elle reste éternellement liée. Pour varier les plaisirs, elle a proposé une version épurée très réussie de «Don’t me that it’s over».