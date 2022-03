Sacré flop : Amy Schumer se jette devant Kim et Kanye

La comédienne américaine s'est fendue d'un petit numéro devant Kim Kardashian et son mari, qui n'ont pas vraiment apprécié.

Peu connue en Europe, Amy Schumer est une star outre-Atlantique. L'actrice et humoriste fait d'ailleurs partie de la liste des 100 célébrités les plus influentes du monde du magazine TIME. C'est donc tout naturellement qu'elle était présente à la soirée organisée par la publication mardi 21 avril 2015 à New York, à laquelle participaient également Kim Kardashian et Kanye West.