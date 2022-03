Amy Winehouse veut aider les drogués!

La chanteuse britannique dont les excès en matière de drogue et d’alcool sont de notoriété publique a l’intention d’offrir son expérience aux toxicomanes pour les aider.

Mais la star ne veut pas en rester là, elle veut venir en aide aux personnes luttant contre les fléaux que sont la drogue et l’alcool lorsqu’une dépendance s’installe: «Amy se sent tellement mieux qu’elle a décidé de partager son expérience avec les gens qui se battent encore contre ces dépendances», a expliqué le proche de la chanteuse.

Ce dernier a précisé au magazine Heat qu’elle a déjà concrétisé cette initiative: «Elle est en discussion avec des centre de désintoxication et de traitement des dépendances pour offrir son travail volontaire. Elle a proposé de discuter avec les patients de son expérience et d’expliquer comment elle a fait pour surmonter ce qui a été les jours les plus durs et sombres de sa vie».