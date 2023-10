Ananas et gingembre: Savez-vous comment poussent ces aliments?

À l’instar de l’ananas, qui pousse sur une tige, il existe toutes sortes d’autres végétaux qui ne poussent pas comme on pourrait le penser.

1. Le gingembre

Fortement apprécié, notamment pour lutter contre les refroidissements, le gingembre est en fait une racine. Sa croissance génère de longues feuilles lancéolées et il arrive que la plante fasse de jolies fleurs. Mais le véritable trésor se découvre une fois que les feuilles et la fleur sont fanées. La racine de gingembre est alors prête à être récoltée.

2. Le pois chiche

Si le pois chiche a l’apparence d’une herbe, il n’en est rien. Les petites graines sont le fruit d’une plante herbacée touffue et poussent dans de petites gousses duveteuses que l’on laisse sécher avant d’en extraire le pois chiche.

3. La noix de cajou

Les noix de cajou sont de petits appendices qui poussent sur la pomme de cajou. Cette dernière, que l’on caractérise de faux-fruit, est notamment utilisée pour la fabrication de confitures et de jus. Le fruit est en fait la noix de cajou, qui pousse dans une coque dure. Très fastidieuse, sa récolte est souvent réalisée à la main.

4. L’ananas

L’ananas, ce fruit tropical surmonté d’une couronne de feuilles pointues, pousse en fait sur une tige. La plante d’ananas peut mettre jusqu’à trois ans avant de développer un fruit mûr et propre à la consommation.

5. L’artichaut

Lorsqu’on mange un artichaut, on ne pense pas forcément qu’on a dans l’assiette ce qui aurait pu devenir une magnifique fleur violette si on n’avait pas préalablement récolté la plante pour la consommer. Une fois qu’il a fleuri, l’artichaut n’est plus comestible.