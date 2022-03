Contre le Hertha : Ancelotti adresse un doigt d'honneur aux supporters

L'entraîneur du Bayern Munich a reconnu avoir adressé samedi un doigt d'honneur à des supporters du Hertha Berlin, en les accusant de lui avoir craché dessus.

Selon le magazine Kicker, la DFB devrait ouvrir deux enquêtes: une sur Ancelotti, et l'autre sur Rune Jarstein, le gardien de but norvégien du Hertha Berlin, accusé d'avoir évacué sa colère en tirant avec la balle sur Xabi Alonso, le milieu de terrain du Bayern. Pal Dardai, l'entraîneur berlinois, a qualifié les six minutes de temps additionnel de «bonus accordé au Bayern». Son équipe tenait une victoire de prestige avant que Lewandowski n'égalise après 95 minutes et 59 secondes de jeu, à l'issue d'un coup franc sur le côté gauche.