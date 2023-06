Football – Bundesliga : Ancien coach du F91, Dino Toppmöller nommé à Francfort

Ancien joueur et entraîneur de Dudelange et de Hamm Benfica, Dino Toppmöller, adjoint de Nagelsmann à Leipzig et au Bayern, est nommé entraîneur en chef de Francfort, vainqueur de la Ligue Europa 2022.