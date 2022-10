Belgique : Anderlecht se sépare de son entraîneur Felice Mazzu

Le club le plus titré de Belgique présente après 14 rencontres de Pro League son pire bilan chiffré (16 points) depuis les années 30 et ne compte que cinq unités de plus que le premier relégable. Mazzu (56 ans), élu entraîneur de l'année la saison dernière après avoir mené l'Union Saint-Gilloise à la deuxième place du championnat, avait succédé cet été sur le banc mauve à Vincent Kompany, parti à Burnley en Angleterre.