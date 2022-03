Tour de France 2012 : André Greipel s'impose au sprint

André Greipel s'est offert au sprint la quatrième étape du tour entre Abbeville et Rouen, bénéficiant de la chute de Cavendish dans le final. Cancellara est toujours maillot jaune.

Quand le chat Cavendish n'est pas là, les souris dansent. Profitant de la chute du Britannique à 3 kilomètres de l'arrivée, l'Allemand André Greipel, emmené par ses coéquipiers (Roelandts, Hendeson), s'est imposé parmi un premier groupe d'une trentaine de coureurs, le gros du peloton ayant été retardé par une chute collective à 2 700 mètres de la ligne. L'Italien Alessandro Petacchi a pris la deuxième place devant le Néerlandais Tom Veelers et l'Australien Matt Goss en conclusion des 214,5 kilomètres.

L'échappée du jour, lancée dès le départ d'Abbeville, a réuni le Japonais Yukiya Arashiro et les Français David Moncoutié et Anthony Delaplace. Le trio, pointé avec une avance de 8 min 40 sec au 16e kilomètre, a été contrôlé à distance par le peloton mené le plus souvent par les équipiers de Greipel. L'écart s'est réduit surtout dans la dernière heure (1 min 35 sec aux 20 kilomètres) avant la jonction à l'approche de Rouen après une échappée de 206 kilomètres.