André Mehlen«Les vins luxembourgeois n’ont pas assez de notoriété»

La séquence du 10 octobre

Le Domaine Vinsmoselle, qu'il dirige désormais, produit entre cinq et six millions de litres chaque année de vin. C'est en Belgique qu'il est le plus exporté. «On essaye de plus en plus d'aller vers l'Allemagne», explique André Mehlen.

La séquence du 9 octobre

Avec 600 hectares de vignes et près de 180 vignerons, les Domaines Vinsmoselle, composés de plusieurs caves coopératives, sont aujourd'hui le plus grand producteur de la Moselle luxembourgeoise. «C'est une entreprise de transformation, car on va transformer le raison en jus, en vin et en crémant, et de commercialisation, car on commercialise les vins de nos vignerons».