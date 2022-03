Football au Luxembourg : André Urbing n'est pas arbitre pour l'argent

LUXEMBOURG - Depuis près de 25 ans, André Urbing, arbitre de football, reverse toutes ses primes de matches à Médecins sans frontières.

Aujourd'hui âgé de 73 ans, il raccrochera les crampons et le sifflet en décembre après 25 ans d'arbitrage pour MSF. «Je continuerai de faire des dons après ça», assure-t-il. Cette ONG lui tient particulièrement à cœur. «Ce sont les seuls qui vont sur place pour aider les enfants qui en ont besoin», explique-t-il. Il n'est jamais allé avec les bénévoles, «ça leur coûterait de l'argent et je ne veux pas». En plus de Médecins sans frontières, André Urbing fait des dons à l'Unicef, à la Croix-Rouge, à SOS Villages d'Enfants et à la recherche contre le cancer.