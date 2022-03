«The Amazing Spider-Man» : Andrew Garfield revêt le costume de Spider-Man

«Spider-Man» à peine dix ans après la version de Sam Raimi, il fallait oser. Le résultat, un film qui est vraiment efficace.

La mode est au reboot, cette cure de jeunesse qui se dédouane du pur remake en faisant évoluer dans une direction inédite des ingrédients connus. Dans «The Amazing Spider-Man», le héros s'appelle toujours Peter Parker.

Ado réservé, il se fait mordre par une araignée transgénique, il développe alors de drôles de pouvoirs dont il ne sait que faire avant de croiser un méchant qui éveille sa vocation de justicier...

Premier changement, Andrew Garfield succède, avec brio, à Tobey Maguire dans le rôle titre. Sa petite amie, elle, perd hélas dans l'aventure le regard troublant de Kirsten Dunst, remplacé par la plastique plus lisse d'Emma Stone. Second changement, la 3D et des effets spéciaux qui permettent au spectateur d'adopter le point de vue du héros se balançant dans les airs. Le réalisateur Marc Webb a la politesse de ne pas abuser de ce procédé tape-à-l'œil.

Enfin, le méchant de service, sorte de Dr Curt et Mr Lezard, est plus nuancé. Amputé d'un bras, il dérape dans ses recherches pour soulager sa douleur. S'il est un homme à qui cet «Amazing Spider-Man» peut dire merci, c'est Stan Lee, le père de l'homme-araignée. Car c'est à la qualité de sa création originale que tient la fascination, intacte de film en film, que suscite Spider-man.

L'interview

L'essentiel: Comment vous êtes-vous préparé physiquement pour ce rôle?

Andrew Garfield: J'ai suivi un entraînement de 4 mois avant le début du tournage, à raison de 6 à 7 heures par jour. D'une part, pour obtenir le corps que je voulais, ferme et musclé, dans le style Bruce Lee. Et pour développer un style de combat spécifique et pouvoir faire toutes sortes d'acrobaties avec les doublures.

Incarner un ado à 28 ans, un jeu d'enfant pour vous?

Oui, j'ai toujours l'impression d'être un teenager. J'ai les mêmes insécurités qu'il y a dix ans, je me pose des questions existentielles, et je ne suis pas vraiment à l'aise dans mon corps.

Avez-vous hésité à devenir le nouveau Spider-Man?