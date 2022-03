Agression sexuelle : Andrew paye 16,7 millions pour éviter le procès

Selon la presse britannique, les dédommagements que le prince Andrew devra verser à Virginia Giuffre, se comptent en millions. La reine Elizabeth II pourrait passer à la caisse.

L’accord au montant confidentiel annoncé mardi, entre le prince Andrew et Virginia Giuffre, l’Américaine qui l’accuse de l’avoir agressée sexuellement en 2001, représente un coût de 12 millions de livres (plus de 16,7 millions d'euros) pour le fils d’Elizabeth II, selon la presse britannique mercredi. Selon le Telegraph , la reine aiderait son troisième enfant, aujourd’hui âgé de 61 ans, à payer 12 millions de livres à l’ancienne victime du multimillionnaire américain Jeffrey Epstein, ainsi qu’à son association.

Les termes financiers exacts de l’accord n’ont pas été dévoilés mardi, le document judiciaire se contentant d’indiquer que le duc d’York «a l’intention de faire un don important à l’organisation de Virginia Giuffre», créée l’année dernière et baptisée «Speak Out, Act, Reclaim», qui soutient les victimes de trafic sexuel.

Le tabloïd The Daily Mirror affirme que le prince verserait deux millions de livres à cette association et 10 millions à Virginia Giuffre, personnellement, sans préciser si cette somme inclut ou non les frais d’avocats très élevés dans ces cas.