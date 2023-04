Tennis: Andrey Rublev remporte à Monte-Carlo son premier Masters 1000

Andrey Rublev avait déjà joué deux finales de cette catégorie de tournois, à Monte-Carlo déjà, en 2021, et à Cincinnati, la même année.

Le Russe Andrey Rublev, 6e mondial, a remporté dimanche le tournoi de Monte-Carlo en battant en finale le Danois Holger Rune (9e) 5-7, 6-2, 7-5, et ainsi décroché son premier titre en Masters 1000. «Je ne sais pas quoi dire... Dans la troisième manche, à un moment j’ai pensé que je n’avais plus de chance de gagner», a commenté Rublev qui a failli être mené 5-1 dans la manche décisive avant de retourner la situation.

«Je ne sais pas comment j’ai fait. J’ai essayé de jouer jusqu’au bout parce que mes deux dernières finales (de Masters 1000) j’avais baissé les bras. Cette fois, je me suis dit que même si je devais perdre, il fallait au moins que je me batte jusqu’au bout», a-t-il ajouté. Privé de drapeau, le Russe a néanmoins profité du soutien du public et l’en a remercié: «En venant du pays d’où je viens, recevoir un tel soutien international, c’est énorme», a-t-il lancé.