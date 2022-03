Andy Cole raccroche

L'ancien attaquant international anglais prend sa retraite à 37 ans. Avec un palmarès plus que flatteur.

Celui qui a commencé en 1989 à Arsenal tire sa révérence, après 19 ans de bons et loyaux services en Premier League. Toujours resté fidèle à l’Angleterre dont il a porté les couleurs à 15 reprises (1 but), son principal fait d’armes restera sans doute son triplé en 1999, Ligue des Champions, championnat et Coupe d’Angleterre avec Manchester United.