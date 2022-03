Duo cycliste : «Andy et moi allons rester ensemble»

Frank Schleck a fait part de sa volonté de poursuivre sa carrière dans la même équipe que son frère cadet, Andy, malgré l'incertitude sur l'avenir de leur formation actuelle Saxo Bank au-delà de 2010.

«Je serais content si ça continuait encore», a déclaré l'aîné des Schleck dans un entretien publié vendredi par nos confrères du Quotidien. «J'espère que ça se fera. Ce qui est sûr, c'est qu'Andy et moi, allons toujours rester ensemble. (...) On en rediscutera après le Tour».

Pour cette année, l'ancien maillot jaune du Tour de France 2008 s'est dit du même avis que son cadet, lequel le place parmi les prétendants à la victoire dans la Grande Boucle: «Je me sens capable de faire mieux que l'an passé (5e et vainqueur de l'étape du Grand-Bornand) où nous étions, sur le Tour comme sur les grandes courses, devant. Toujours ensemble, devant... Pour 2010, je me dis donc : pourquoi pas le podium? Et si je vise le podium, pourquoi ne pas le gagner?» «J'aimerais refaire une saison comme je l'ai faite l'an passé», a ajouté Frank Schleck.