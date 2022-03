Pékin : Andy Murray remporte le 40e titre de sa carrière

Le jeune Bulgare Grigor Dimitrov n'a pas réussi à barrer la route à l’Écossais, qui s'est imposé en deux sets, dimanche à Pékin.

Avec ce succès dans la capitale chinoise, son cinquième de l'année et le 40e de sa carrière, Andy Murray se rapproche du Serbe Novak Djokovic au classement mondial. Il pourrait même s'installer à la première place avant la fin de l'année, Djokovic n'ayant plus que 1555 points d'avance.

Pression d'entrée de jeu

L'Ecossais a fait le break dès le premier jeu et a obligé le Bulgare, No 20 mondial, à être sur la défensive et à accumuler les fautes – il en a fait 21 au total – dans le premier set. Dans le second set, les deux joueurs ont chacun remporté leur service jusqu'à ce que, au 5e jeu, Murray réussisse le break. La partie semblait jouée mais Grigor Dimitrov s'adjugeait 11 points consécutifs qui lui ont permis de refaire son retard et de revenir à égalité.