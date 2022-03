Tournoi de Washington : Andy Murray s'impose et revient de loin

Redescendu au 832e rang mondial, Andy Murray a eu besoin de sept balles de match pour s'imposer au premier tour à Washington.

L'ancien n°1 mondial, Andy Murray, a remporté son premier match sur surface dure depuis près de 17 mois en battant l'Américain Mackenzie McDonald, lundi, au premier tour du tournoi de tennis de Washington. Le Britannique, blessé à la hanche depuis juillet 2017 et opéré en janvier dernier, a toutefois été bousculé par McDonald, 80e joueur mondial. Il a eu besoin de 2 heures 37 min et de sept balles de matches pour prendre le dessus sur l'Américain, en trois sets, 3-6, 6-4, 7-5.

«Je me suis battu et il le fallait», a réagi Murray. «Les mouvements étaient bons. Je ne me suis pas écroulé.» L'Écossais de 31 ans a explosé de joie en laissant échapper un cri primal et en serrant le poing quand le coup droit de McDonald a terminé derrière la ligne sur le dernier point. «Je suis content de m'en être sorti. Ça s'est vu dans ma célébration», a-t-il ajouté. «C'était un match difficile, on aurait pu tous les deux l'emporter. C'est une bonne chose de se qualifier».