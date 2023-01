Open d’Australie : Andy Murray se qualifie après presque 6 heures de jeu

Il était 4 heures 06 vendredi quand les deux joueurs se sont donné l’accolade. Soit le troisième match le plus tardif de l’histoire, selon les organisateurs, après Zverev-Brooksby à Accapulco en 2022 (4h54 du matin) et Hewitt-Baghdatis à l’Open d’Australie en 2008 (4h34 du matin).

Un gros cœur

«C’était incroyable, il a très bien servi, mais j’ai joué de mieux en mieux et… oui, j’ai un gros cœur», a lancé l’Écossais qui avait déjà mis 4h49 pour venir à bout de l’Italien Matteo Berrettini (14e) en cinq sets et en ayant sauvé une balle de match au premier tour. «Remonter deux sets, je l’ai déjà fait! Alors je me suis appuyé sur mon expérience, mon amour du jeu et de la compétition», a expliqué le Britannique dont le précédent match le plus long n’avait duré «que» 5 heures 07.