Andy s'offre la Doyenne des classiques

Le coureur luxembourgeois a remporté dimanche en solitaire Liège-Bastogne-Liège, longue de 261 kilomètres. Frank Schleck a, lui, terminé 6eme.

Le cadet des frères Schleck, 23 ans, a battu de plus d'une minute l'Espagnol Joaquin Rodriguez. Pour la troisième place, l'Italien Davide Rebellin a réglé un premier groupe, devant le Belge Philippe Gilbert, le Russe Serguei Ivanov et l'Australien Simon Gerrans. L'Italien Damiano Cunego n'a pu faire mieux que septième devant le Français Benoît Vaugrenard.

Andy Schleck a démarré dans la côte de la Roche aux Faucons, à 20 kilomètres de l'arrivée, et a rejoint puis dépassé Gilbert qui avait pris les devants. Le Luxembourgeois a abordé la dernière côte répertoriée, Saint-Nicolas, avec plus d'une minute d'avance à 7 kilomètres de la ligne.

"Je me suis senti bien tout au long de la course"

Dans cette course disputée sous les nuages, une échappée de quatre coureurs (Gautier, Sijmens, Wyss, Dupont) a ouvert la course après une soixantaine de kilomètres et a possédé plus de onze minutes d'avance après la mi-course. "Je me suis senti bien tout au long de la course. Le plan, c'était de partir dans la bosse (la Roche aux Faucons) mais je ne pensais pas pouvoir aller seul jusqu'à l'arrivée", a déclaré le vainqueur.