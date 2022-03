Carnet rose : Andy Schleck est papa d'un petit garçon

LUXEMBOURG - Le cyclise luxembourgeois l'a lui-même annoncé vendredi soir sur Twitter. Sa compagne a accouché d'un petit Téo.

«C'est le plus beau jour de ma vie!» a twitté Andy Schleck, vendredi soir vers 23h. Et pour cause: Jil Delvaux, sa compagne, a accouché d'un petit garçon. Prénommé Téo, il est, selon son père «magnifique» et en «bonne santé». Le papa n'est pas le seul à se réjouir de la nouvelle. Son frère aîné, Fränk, est content de devenir tonton et a tout de suite réagi sur le réseau social.