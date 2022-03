Cyclisme : Andy Schleck: «Je suis dans la forme de ma vie»

À la veille de la 9e étape du Tour de France, Andy Schleck affiche sa confiance.

L'essentiel: Avez-vous réalisé votre victoire de dimanche? Andy Schleck: Je réalise que j’ai gagné une belle étape du Tour, c’est ma plus belle victoire. Je laisse les sentiments derrière moi parce que j’ai des ambitions plus grandes. Je suis dans la forme de ma vie. Des gens en doutaient. Moi, je n’ai jamais été inquiet.

Et Contador n’a pas suivi... Je ne l’avais jamais vu en difficulté, et hier (dimanche) il l’était. Le Tour a commencé hier pour moi. Je suis deuxième du général, c’est une position parfaite. Je suis surpris qu’il n’ait pas pu suivre car la veille, il m’avait fait forte impression. Peut-être que ça peut se reproduire...

Auriez-vous dû attaquer plus tôt dans la montée d’Avoriaz? Non. Bjarne (Riis) m’a demandé dans l’oreillette si je voulais attaquer mais on a un plan, je préfère m’y tenir. Je sais que j’ai besoin de plus d’avance sur les autres avant le contre-la-montre mais la route est encore longue.