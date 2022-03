Cyclisme : Andy Schleck jette l'éponge sur le Dauphiné

En difficulté depuis le début de la semaine dans le Critérium du Dauphiné, victime d'une chute dans le contre-la-montre jeudi, Andy Schleck a abandonné samedi dans la sixième étape.

Le Luxembourgeois, à la peine dès que la route commençait à s'élever cette semaine, a renoncé après 67 kilomètres de course. Vendredi, au lendemain de sa chute provoquée par une rafale de vent sur la route de Bourg-en-Bresse, il avait été distancé dans le col du Grand Colombier et fini l'étape à dix minutes du vainqueur, Arthur Vichot. «Il ne pouvait plus pédaler. Depuis sa chute dans le chrono, il a des douleurs sur tout le côté droit. Il y arrive à peu près quand ça monte, mais dès qu'il faut tenir le vélo solidement, ce n'est pas possible. Hier (vendredi) il a réussi à terminer l'étape, mais aujourd'hui c'était trop dur», a déclaré son directeur sportif Alain Gallopin au site Internet de la course.